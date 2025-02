Trecho da BR-324 é interditado após caminhão tombar na pista

A interdição causou um intenso congestionamento na região - Foto: Reprodução/TV Bahia

Um caminhão com carga de acetona tombou na BR-324. no km 562, na noite desta quarta-feira, 22, gerando a interdição de parte da rodovia próximo a entrada de Santo Amaro, sentido Salvador. De acordo com informações iniciais apuradas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista teria perdido o controle do veículo quando tombou. Ninguém ficou ferido.

A interdição causou um intenso congestionamento na região e, devido ao vazamento de acetona, foi feita a contenção para evitar que o material inflamável se espalhasse pela pista, correndo risco de explosão.

De acordo com a PRF, ainda não há previsão para a liberação da pista e o desvio possível para motoristas fugirem da lentidão é no km 565, entrando por Santo Amaro, Oliveira dos Campinhos e saindo no km 536 da BR 324 (Posto São Luís).