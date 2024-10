Trecho da BR-324 é interditado após carreta ficar atravessada na pista

Acidente causou um grande congestionamento na região. - Foto: Reprodução | TV Record

Uma carreta, que transportava vigas de metal, quebrou na manhã desta terça-feira, 15, e interditou o acesso à rodovia BR-324. O acidente ocorreu na altura de Campinas de Pirajá, em Salvador.

Leia mais

>> Motorista cai em córrego e fica preso dentro do carro na Av. Garibaldi

>> Carros ficam danificados após engavetamento dentro do ferry-boat



O veículo ficou atravessado no retorno de um viaduto que faz a ligação com a via marginal da BR no sentido Salvador, causando um grande congestionamento na região.