Tremores de terra são registrados em três cidades baianas

As estações sismográficas operadas pelo Laboratório Sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, registrou nesta sexta-feira, 24, tremores de terra em três cidades do interior da Bahia.

De acordo com a análise técnica, nesta quinta-feira, 23, Jacobina teve um leve tremor de magnitude preliminar do evento na cidade de Jacobina foi calculada em 2.5 mR na escala Richter.

Apesar da liberação de energia estar na escala 2, até o momento, não há informações se moradores da localidade sentiram ou ouviram este evento.

Magnitude preliminar indicada pela bola vermelha no mapa. Cidade de Jacobina. | Foto: Reprodução I LSUFRN

Já em Araci, as estações sismográficas registraram nesta sexta-feira, um tremor de magnitude 1.7 na escala Richter. Enquanto a cidade de Curaçá foi registrado também nesta sexta-feira um tremor de magnitude 1.6.

Até o momento desta publicação, não há informações se moradores do município sentiram ou ouviram os eventos de registrados.

O Laboratório Sismológico da UFRN segue monitorando e divulgando toda atividade sísmica que ocorra no estado da Bahia e em toda região Nordeste do país.