Três de copas do baralho do crime morre em confronto em Simões Filho | A TARDE

Canela é um dos três traficantes mortos durante um confronto com policias militares no sábado (26), em Simões Filhos, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). Giovane Santiago dos Santos, o "Canela", ocupava a carta 3 de Copas do Baralho do Crime da Secretária de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA).

Foragido da Justiça, Canela tinha participação em homicídios, tráfico de drogas e armas, roubo e corrupção de menores. Ele estava com um 'bonde' (reunião de criminosos), quando foi surpreendido por guarnições da 22ª CIPM (Simões Filho).

Na tentativa de prisão, Canela e outros traficantes atiraram contra os militares. Um cabo da PM acabou ferido na coxa, foi socorrido e não corre risco de morte. O 3 de Copa do Baralho do Crime e outros dois homens que estavam sem documentos acabaram atingidos. Eles foram socorridos, mas não resistiram.

Com o trio foram apreendidos uma submetralhadora calibre 9mm, dois revólveres calibre 38, carregadores, munições, roupas camufladas, porções de maconha e cocaína, balanças e celulares. O patrulhamento na região segue reforçado, com o objetivo de prender o restante do grupo criminoso.