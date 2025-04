Três homens da mesma família são presos por fraudes bancárias em Salvador

Operação foi deflagrada na manhã desta quinta-feira, 10 - Foto: Divulgação - Ascom/PCBA

Três homens da mesma família foram presos por crimes contra instituições financeiras durante a Operação Laços de Sangue, deflagrada pela Polícia Civil da Bahia nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira, 10, com objetivo desarticular um grupo criminoso envolvido em fraudes bancárias. As prisões ocorreram nos bairros de Santo Inácio e na Fazenda Grande do Retiro, em Salvador.

Mandados de busca e apreensão também são cumpridos durante a operação deflagrada pelo Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), em Lauro de Freitas, na Ilha de Itaparica e em Feira de Santana. As investigações tiveram início após um roubo a uma agência bancária em Lauro de Freitas, em janeiro deste ano.

| Foto: Divulgação - Ascom/PCBA

"Mais de 100 policiais do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), com o apoio de guarnições da Polícia Militar cumprem mandados judiciais na capital, RMS e um município do interior do estado. As investigações iniciaram no começo deste ano, resultando na identificação dos suspeitos", disse a Polícia Civil em nota.

Veja vídeo: