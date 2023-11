Três pessoas da mesma família morrem em acidente entre carro e carreta | A TARDE

Um acidente envolvendo um carro e um caminhão, nesta quinta-feira, 9, na BR-116, deixou três pessoas mortas próximo à cidade de Santa Bábara, a cerca de 150 km de Salvador. De acordo com a TV Subaé, as vítimas eram um casal e uma filha.

Os passageiros estavam em um veículo que colidiu de frente com o caminhão. As vítimas, identificadas como como Geisa Silva de Jesus Pereira, de 36 anos, Geanderson dos Santos Pereira e Geovana dos Santos Pereira, de 3, ficaram presas às ferragens e foram resgatadas pelo Corpo de Bombeiros. Ainda não há informações a respeito das causas do acidente.



Segundo familiares, eles moravam na cidade de Serrinha e viajavam para Feira de Santana. Não há confirmação oficial sobre serem da mesma família, mas todos possuem sobrenomes em comum. O motorista do caminhão não teve ferimentos e foi encaminhado à delegacia para prestar esclarecimentos.



O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi ao local para realizar perícia e remoção dos corpos.