Três pessoas morrem após grave acidente em estrada na Bahia

Vítimas estavam dentro de carro e retornavam de festa de São Pedro - Foto: (Foto: Reprodução / Redes Sociais / GE)

Três pessoas perderam a vida em um trágico acidente envolvendo um carro, um caminhão e uma carreta na BR-116, próximo a Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o incidente ocorreu nas primeiras horas da manhã de domingo, 30, e todas as vítimas estavam no veículo de passeio.

Conforme relato da polícia, o motorista e as passageiras do carro retornavam da festa de São Pedro em Belo Campo, conhecida como uma das maiores celebrações da região. No sábado, 29, a cidade sediou apresentações da banda Calcinha Preta e da cantora Paula Fernandes na praça central, situada a 65 km de Vitória da Conquista.

As vítimas foram identificadas como Guaciara Moreira, de 42 anos, Lucas Alves Araújo, de 40 anos, e Leidiana Silva Cortes, cuja idade não foi divulgada. Segundo a PRF, a suspeita inicial é de que o acidente tenha sido causado por uma ultrapassagem indevida, mas as circunstâncias exatas serão investigadas pela Polícia Civil. O carro colidiu primeiro lateralmente com um caminhão e, em seguida, com uma carreta. Os condutores dos veículos de carga saíram ilesos.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas, porém, as vítimas não resistiram aos ferimentos. Os corpos foram velados durante a noite de domingo, 30, e serão sepultados nesta segunda-feira,1º, em Vitória da Conquista.