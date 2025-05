Tribunal do Júri vai julgar envolvidos na morte de PF em Salvador

Ataque foi durante a Operação Fauda, realizada em setembro de 2023 - Foto: Foto: Ilustrativa | Cândido Vinícius | Polícia Civil da Bahia

A Justiça Federal na Bahia decidiu que o Tribunal do Júri vai julgar dois acusados pelo envolvimento no ataque armado na morte do agente de Polícia Federal Lucas Caribé de Monteiro de Almeida, no bairro de Valéria, em Salvador. O pedido foi feito pelo Ministério Público Federal (MPF).

O ataque foi durante a Operação Fauda, realizada em setembro de 2023. Na denúncia do MPF, os investigados foram acusados por homicídio qualificado, tentativa de homicídio contra outros 19 agentes policiais e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

Os réus, integrantes de uma facção criminosa atuante na Bahia, de acordo com a denúncia, participaram de um ataque coordenado contra os agentes públicos, com o objetivo de retomar o controle territorial de uma área dominada por grupo rival. Os envolvidos estavam armados com fuzis e pistolas, e a emboscada teve como consequência, a morte de um policial e em ferimentos graves em outros membros das forças de segurança.

A investigação apontou que o ataque foi orquestrado por lideranças de facção, de dentro de unidade prisional, com ordens transmitidas por videochamadas. Um dos envolvidos confessou a participação no crime, e relatou o uso de armamento pesado e a atuação de dezenas de comparsas.

De acordo com a decisão, o crime foi confirmado por laudos periciais, exames necroscópicos, registros audiovisuais e depoimentos colhidos na investigação. Reconheceu-se ainda como agravantes, o motivo torpe do crime, a dificuldade de defesa para a vítima, o emprego de arma de fogo de uso restrito e o fato de a vítima ser um agente público no exercício da função.

Os acusados seguem presos preventivamente até o julgamento pelo Tribunal do Júri.