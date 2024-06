Trio que buscava rival morre em confronto com a PM após roubar moto

Caso aconteceu na segunda-feira - Foto: Divulgação

Três homens morreram após troca de tiros com a polícia, no bairro Baraúnas, em Feira de Santana, na noite desta segunda-feira, 10. Os suspeitos de roubo ainda não foram identificados.



Segundo informações da Polícia Militar, agentes realizavam rondas no conjunto George Américo, no bairro Campo Limpo, quando o bando que estava em um veículo tentou fugir quando viram os policiais.

Ainda de acordo com a PM, durante a perseguição, os criminosos bateram em um poste já no bairro Baraúnas. Após a batida, três homens desceram do carro e efetuaram disparos contra os agentes, que revidaram. Cessada a troca de tiros, três suspeitos foram encontrados caídos, enquanto o quarto homem foi encontrado ferido dentro do veículo devido ao acidente.

Todos foram socorridos, mas os três baleados não resistiram aos ferimentos. Já a quarta pessoa, ficou ferido com a colisão e será apresentado na delegacia após ser liberado da unidade de saúde.

A corporação também afirmou que o veículo apresentava restrição de furto/roubo e os suspeitos possivelmente estavam em busca de um rival no conjunto George Américo para matá-lo.