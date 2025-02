Turismo baiano cresce acima da média nacional e se torna referência

Salvador é um dos municípios litorâneos escolhidos para o projeto “Brasil, essa é a nossa praia” - Foto: Pedro Moraes | GOVBA

A Bahia registrou crescimento de 8,4% em 2024 em volume de atividade turística comparado ao mesmo período do ano anterior, de acordo com os dados divulgados na última semana pela Pesquisa Mensal de Serviços do IBGE. O resultado está acima da média nacional de 3,5%, é o melhor para a região Nordeste e o terceiro do país, dentre os estados pesquisados.

O crescimento do setor também foi registrado pelo volume de aplicações do Banco do Nordeste no estado. Somente em 2024, foram R$ 890 milhões para o turismo baiano, representando mais que o dobro do realizado em 2023.

Para o superintendente estadual do Banco do Nordeste na Bahia, Pedro Lima Neto, os investimentos no setor turístico são necessários para a geração de emprego e renda, crescimento dos serviços relacionados e aumento na quantidade de leitos disponíveis para atendimento à demanda. “O turismo movimenta toda a economia do nosso estado, não somente com os empregos que são gerados diretamente por hotéis e restaurantes, mas por toda a economia circular envolvida. Nossa expectativa é manter essa crescente de investimentos no setor”, afirma.

De acordo com dados consolidados da Embratur, Polícia Federal e Ministério do Turismo, a região Nordeste se destacou como um dos destinos mais procurados, especialmente pelos turistas estrangeiros. Em 2024, a Bahia representou a principal entrada internacional na região, recebendo mais de 140,7 mil turistas internacionais, um aumento de 52,8% em comparação com 2023.