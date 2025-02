Bahia e a Amazônia Azul: como a sustentabilidade pode transformar o futuro

Webinar reuniu especialistas para debater educação ambiental e o papel estratégico do estado na preservação dos oceanos - Foto: Uendel Galter/ Ag A TARDE

A Companhia das Docas do Estado da Bahia (Codeba) em parceria com o Programa A TARDE Educação , do Grupo A TARDE , realizou nesta segunda-feira, 17, a primeira edição do webinar 'Sustentabilidade e a Bahia como Capital da Amazônia Azul'. O evento, transmitido ao vivo pelo canal A TARDE Play no YouTube, contou com a participação de especialistas, professores, gestores e a comunidade escolar da rede estadual de ensino.

A abertura foi conduzida pela coordenadora de projetos educacionais do Grupo A TARDE , Berta Cunha, que ressaltou o papel da educação na transformação social e ambiental.

“Nosso objetivo hoje é refletir sobre como a educação e as escolas podem ser vetores de transformação social e ambiental, especialmente em um estado tão rico em biodiversidade e potencial econômico como a Bahia. Vamos explorar como a atuação da Codeba, junto com a educação, pode promover a preservação ambiental e integrar essas práticas ao dia a dia escolar”, afirmou.

O evento teve como objetivo promover a educação ambiental e a sustentabilidade nas escolas e comunidades costeiras, destacando o papel estratégico da Bahia como Capital da Amazônia Azul. O painel de debates contou com a participação do gestor de Meio Ambiente e Segurança do Trabalho, Anderson Palmeira, a técnica portuária em Meio Ambiente, Elane Marques, o biólogo e mestre em Ecologia e Biomonitoramento, Fernando Pires, o doutor em Ecologia, Gabriel Barros, e o oceanógrafo e doutor em Ecologia, Yuri Costa.

A gerente executiva de Projetos Educacionais do Grupo A TARDE , Andréa Silveira, destacou a importância da educação para a formação de cidadãos mais conscientes e engajados com as questões ambientais.

“O webinar 'Sustentabilidade e a Bahia como Capital da Amazônia Azul' reforça nosso compromisso em levar conhecimento e incentivo às práticas sustentáveis ​​​​​​​​​​​​​​​dentro e fora das salas de aula. A parceria com a Codeba fortalece essa missão, conectando estudantes e professores a temas essenciais para o futuro do nosso estado e do planeta”, disse.

A programação contou com diversas palestras. A primeira abordou a perspectiva histórica da construção estratégica do porto, suas contribuições econômicas e seu impacto no desenvolvimento do estado. A técnica portuária em meio ambiente, Elane Marques, destacou a importância do crescimento do setor portuário.

“O setor portuário é um setor que vem crescendo muito, e o papel do estudante nesse ramo do setor portuário é muito bom, em caso de ver sua cidadania, ver seu papel na sociedade, a questão da sustentabilidade, ver como as operações portuárias só podem seguir e ter um crescimento econômico se a sustentabilidade estiver envolvida em todo esse contexto. Então, são pilares, inovação, tecnologia, mas tudo isso alinhado com a questão da sustentabilidade”, disse.

Em seguida, Anderson Palmeira, discutiu sobre a relevância da Autoridade Amazônia Azul no contexto educacional para a Autoridade Portuária.

“A Amazônia Azul, no cenário de pesquisa global, é um tema que está ligado à biodiversidade e às riquezas ainda a serem exploradas e de grande diversidade. Fazendo esse comparativo com a Amazônia Azul, é que entendemos que os oceanos, assim como a Amazônia de uma forma geral, ela também tem um cenário de biodiversidade que ainda não foi explorado e que necessita de uma exploração consciente e essa exploração está ligada também no crescimento das comunidades e do país e da autoridade portuária como um todo”, explicou.

O oceanógrafo e doutor em ecologia, Yuri Costa, trouxe os conceitos que fazem da Bahia a Capital da Amazônia Azul. “O que a Bahia tem? Quais são as riquezas que as pessoas têm, que podem ser exploradas e que podem ser preservadas? Então, a ideia principal é fazer essa discussão, dentro de um contexto da Amazônia Azul, em que a gente vê as conquistas do Brasil em garantir a manutenção do seu território, para poder ter o direito de usufruir dos seus recursos naturais e ter a obrigação de preservar a biodiversidade”, destacou.

O evento também abordou os impactos sociais e econômicos do desenvolvimento portuário nas comunidades vizinhas. O mestre em Ecologia e Biomonitoramento, Fernando Pires, destacou o papel das escolas na formação de cidadãos conscientes e engajados na preservação ambiental.

“Isso é extremamente importante do ponto de vista ambiental como educacional, porque traz aos educadores uma ferramenta, uma base de conhecimento para explicar aos seus estudantes e, consequentemente, a comunidade como um todo, a reconhecer os fatores impactantes [...] Isso facilita muito a relação de identificação. Não só do ponto de vista de procurar os devidos causadores do impacto, mas principalmente de ter uma voz ativa dentro da comunidade para discutir seus direitos ambientais”, detalhou.

Para encerrar o ciclo de palestras, o doutor em Ecologia, Gabriel Barros, trouxe reflexões sobre como as escolas podem ser verdadeiros vetores de transformação social e ambiental.

“Tudo começa com a compreensão de como funcionam os processos dentro da escola, como que esses processos escolares do dia a dia se conectam com o elemento natural do entorno. Esses atos, que parecem corriqueiros, são muito importantes para incorporar uma percepção que muitas vezes as crianças não têm e até alguns docentes não têm”, disse.

“Pensando em Salvador, uma cidade costeira, a gente precisa entender como diferentes grupos lidam com o oceano, como que a gente pode melhorar essa forma de lidar e incorporar isso nas nossas práticas do dia a dia”, acrescentou.