Turista é morta durante assalto em paraíso turístico na Bahia

Uma jovem turista de 21 anos foi morta a tiros durante um assalto, na madrugada desta segunda-feira, 15, no centro da cidade de Porto Seguro, na Costa do Descobrimento.

Segundo as informações iniciais da Polícia Civil, a vítima, identificada como Jainne Oliveira Pires, estava com sua companheira quando foi abordada por um homem, que anunciou um assalto. A ação criminosa foi cometida no bairro Manoel Carneiro.



Jainne foi retirar o celular da cintura, momento em que foi atingida por disparos de arma de fogo deflagrados pelo homem. As guias para remoção e perícia foram expedidas e oitivas de testemunhas serão realizadas. Não há informações se a companheira de Jannie foi atingida, nem sobre a cidade de origem das mulheres.