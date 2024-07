Suspeitos de arrombar loja no Caminho das Árvores são presos

O caso aconteceu na tarde de domingo, 14 - Foto: Divulgação

Dois homens foram presos sob a suspeita de arrombar uma loja e furtar objetos na Rua do Timbó, no Caminho das Árvores. O caso aconteceu na tarde de domingo, 14.

Segundo as informações da Polícia Militar, os agentes da 35ª CIPM foram acionados pelo Cicom para averiguar informações sobre um arrombamento de uma loja na região. Os pms avistaram dois homens com características condizentes com a denúncia.