VÍDEO: vítima de ação da TUI revela detalhes de ataque a jogadores

Carro de Luciana foi danificado durante ataque de torcedores do Vitória - Foto: Osvaldo Barreto| Ag. A TARDE

A mulher que teve seu veículo 'destruído' durante o ataque da Torcida Uniformizada os Imbatíveis (TUI), contra dois jogadores do Rubro-negro , na noite de domingo, 14, no bairro de Canabrava, contou, em entrevista exclusiva ao Portal A TARDE , que os integrantes da organizada "foram direto em cima dos dois jogadores" do Vitória, sendo que um conseguiu escapar e o outro teve que trocar socos com os torcedores.

Leia Também:

>> Visto em bar após derrota, Rodrigo Andrade é punido pelo Vitória

>> Após ataque de torcedores, Dudu apaga fotos do Vitória nas redes

Segundo o relato de Luciana Ribeiro, moradora do bairro, o caso aconteceu por volta das 23h30, em um bar bastante conhecido na região. Rodrigo Andrade e Dudu estariam fazendo uma confraternização quando foram surpreendidos por várias pessoas uniformizadas com a camisa da organizada.

Informações preliminares apontam que a situação aconteceu por volta das 23h30 | Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

"Ele pularam esse muro aqui para agredir diretamente os jogadores, não agrediram ninguém que estava no local, tinha várias pessoas, mulheres, eles não agrediram ninguém e foram direto em cima. Rodrigo Andrade conseguiu correr, entrou numa casa no fundo, se escondeu e Dudu foi pra cima deles. Trocou soco para não ser agredido de uma forma bruta, porque eles estavam com pau na mão. Eles vieram mesmo pra bater, pra fazer uma malvadeza, uma perversidade e Dudu se defendeu, pulou essa grade aqui, caiu ali, saiu correndo lá pra baixo, eles foram atrás de pau, de chute, de murro, as pessoas que estavam aqui tentaram separar, foi quando o Dudu saiu correndo, desceu a paralela correndo, machucado".



Ainda conforme a testemunha, após o ataque contra os atletas Rubro-negro, os torcedores miraram veículos que achavam que seriam deles.

"Logo em seguida, eles começaram a quebrar, os dois carros estavam parados aqui, o meu que estava na frente, uma Tracker, e o de Dudu que estava no fundo, o Renegade. Eles imaginaram que os dois carros eram dos jogadores", continuou.

Leia também: Presidente da TUI comenta sobre agressão de jogadores: "Nós avisamos"

Torcedora do Vitória, Luciana cobra que seu prejuízo seja arcado pela torcida da TUI. "Então, eu quero agora que as pessoas, como o presidente da TUI, que fez uma postagem no Twitter assumindo o fato, então eu quero que, assim como ele teve, ele fez essa postagem assumindo os fatos, eu quero também que ele pague o meu prejuízo, porque eu sou uma torcedora fiel do Vitória, entendeu?".