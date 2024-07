Após ataque de torcedores, Dudu apaga fotos do Vitória nas redes

Carro de Dudu teria sido destruído por integrantes da TUI - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Dudu apagou postagens das redes sociais ligadas ao Vitória, além de ter trocado a imagem de perfil do seu Instagram pessoal em que usava uma camisa do clube. O jogador se manifesta após ser alvo de um ataque por parte de torcedores em um bar no fim de noite do domingo, 14, junto com o também volante Rodrigo Andrade.

"O mano se removeu de uma análise minha de quase um ano atrás… Já trocou a foto do perfil com a camisa do Vitória e está apagando muitas fotos e vídeos. O bicho pegou né?", publicou nas redes sociais Paulo Analista, do canal Canto Rubro-Negro no YouTube.

A motivação das agressões teria sido a insatisfação dos torcedores com o desempenho no time no Campeonato Brasileiro, especialmente a avaliação de que Dudu e Andrade não estariam se dedicando como os demais atletas do elenco.

O carro de Dudu teria sido destruído por integrantes da Torcida Organizada Os Imbatíveis (TUI), que ainda danificaram o veículo de uma mulher que estava no local, ao acharem que pertencia ao Andrade.