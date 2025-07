Turista é morto durante tentativa de assalto em destino turístico da Bahia

Aeroporto de Porto Seguro, na Bahia - Foto: © Rafa Neddermeyer | Agência Brasil

Um turista de 30 anos, identificado como Robert Pereira da Silva, foi morto na madrugada desta segunda-feira, 7 durante uma tentativa de assalto na BA-367, em Porto Seguro, extremo sul da Bahia.

Segundo informações da Polícia Civil, Robert conduzia um carro com dois homens, duas mulheres e duas crianças. Entre os passageiros estava um policial civil de São Paulo e o filho dele.

O grupo seguia de Eunápolis para Porto Seguro, quando se deparou com homens armados na rodovia. Inicialmente, o policial pensou que fosse uma blitz realizada por colegas de profissão, mas Robert desconfiou da tentativa de assalto e tentou dar marcha a ré no veículo.

Troca de tiros

Após o motorita dar ré, houve troca de tiros entre os suspeitos e o policial. Robert foi atingido na cabeça, e o filho do policial foi ferido de raspão. Ambos foram socorridos para o Hospital Luís Eduardo Magalhães, mas Robert não resistiu aos ferimentos. O jovem baleado passa bem.

As mulheres e as crianças que também estavam no carro não ficaram feridas. Após o crime, os suspeitos fugiram pela BR-367 em direção a Porto Seguro. Até a última atualização desta matéria, ninguém havia sido preso.