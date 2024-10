Vaca cai em fossa e é resgatada com retroescavadeira na Bahia

O caso aconteceu na terça-feira, 15 - Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros

Uma vaca caiu em uma fossa de cerca de 2 metros de profundidade, em um terreno baldio, no bairro Dinah Borges, na cidade de Eunápolis, no sul da Bahia. O caso aconteceu na terça-feira, 15.

De acordo com informações do G1, o Corpo de Bombeiros da região foi acionado após um vídeo do animal circular nas redes sociais. A equipe precisou do auxílio de uma retroescavadeira para conseguir tirar a vaca do local. Não há informações sobre o destino da vaca após o resgate.