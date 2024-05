Veículo roubado é recuperado e arma de fogo é apreendida em Mundo Novo | A TARDE

Policiais militares da Cipe Semirárido, recuperaram uma moto com restrição de roubo e apreenderam uma arma de fogo, na noite de sexta-feira ,3, no município de Mundo Novo.



A guarnição realizava patrulhamento na região, quando recebeu a informação de que um homem armado transitava em uma motocicleta com restrição de roubo, próximo ao parque de exposições da cidade.

Durante a diligência, os pms avistaram o indivíduo que, ao perceber a presença da guarnição, fugiu. No decorrer do acompanhamento e das buscas, foram encontrados o veículo, que continha sinais de adulteração no chassi e no motor, e um revólver calibre 32. O indivíduo não foi localizado.

Todo material apreendido foi apresentado na delegacia da cidade onde a ocorrência foi registrada.

