Veículo roubado é recuperado e homem é preso pela polícia em Salvador

- Foto: Tiago Caldas | Ag. A TARDE

A Polícia Militar do 18º BPM recuperou um veículo roubado e prendeu um suspeito na noite de segunda-feira, 30, na Rua do Curriachito, localizada na região da Barroquinha, em Salvador.

Durante patrulhamento de rotina, os agentes foram abordados por um transeunte que relatou ter sido vítima de um assalto no bairro de Pituaçu. Ele informou que o GPS do carro indicava a localização do veículo na Barroquinha.

Ao chegarem ao local indicado, os policiais identificaram três suspeitos que, ao perceberem a aproximação, abriram fogo contra a guarnição e tentaram fugir. Após perseguição, um dos indivíduos foi detido e reconhecido pela vítima como participante do roubo.

O veículo recuperado, a vítima e o suspeito foram encaminhados à Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV), onde o caso foi registrado. As buscas pelos outros envolvidos continuam.