Veículos diversos serão leiloados pelo Detran na Bahia; confira | A TARDE

No intuito de desafogar pátios e oferecer oportunidades de negócio aos interessados, o Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-BA) está promovendo leilões de veículos, incluindo motos, carros, caminhonetes e caminhões. Os editais podem ser acessados no na aba "Leilões" do site oficial do órgão.

A presidente da Comissão de Leilão, Júlia Sanches, enfatizou a importância de os participantes estarem atentos aos editais disponíveis no site do Detran-BA, evitando assim cair em armadilhas de leilões fraudulentos mantidos por golpistas. "Não confiem em qualquer site ou em qualquer contato", alertou.

Os interessados em participar dos leilões devem acessar o site do leiloeiro responsável pelo certame desejado e realizar o cadastro. Para os editais 10 e 11, os leiloeiros são Daniel Garcia Leilões e Nordeste Leilões, respectivamente.

Dentre as opções disponíveis para arremate nos leilões, têm veículos como o FORD/KA SE 1.0 HAC avaliado em R$ 5 mil, e o VW/GOL 1.0 por R$ 3 mil, ambos disponíveis para visitação em Salvador. Na cidade de Brumado, os interessados podem encontrar um Fiat/Uno Mille Fire Flex a partir de R$ 2 mil.

As visitações, que são importantes para que os interessados acompanhem as condições dos veículos, ocorrem nos cinco dias úteis que antecedem a data da disputa. As datas de visitação em seus respectivos municípios são de 02/05 a 08/05/2024 para o leilão nº 10 e de 16/05 a 22/05/2024 para o certame nº 11. Os endereços estão disponíveis nos editais.

Para mais informações ou dúvidas, os interessados podem entrar em contato com a Comissão de Leilão por meio do do telefone (71) 3116-2300.

