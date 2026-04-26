Vereador da Bahia defende matança de cães e causa choque

Vereador Heugênio Meira (PSD) fez proposta ousada sobre eutanásia de cães de rua em Maracás - Foto: Reprodução/Instagram @heugeniomeiraa

O vereador de Maracás, Heugênio Meira (PSD), chocou a Bahia nesta semana ao defender que os cães abandonados nas ruas da cidade sejam submetidos à eutanásia após permanecerem por um mês sob responsabilidade do Centro de Controle de Zoonoses do município, localizado no sudoeste do estado.

A proposta foi feita durante sessão na Câmara de Vereadores que debatia o assunto.Segundo o pessedista, os animais recolhidos deveriam ter um prazo de até 30 diaspara serem resgatados pelos tutores ou adotados por outras pessoas.

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"Tem um cachorro na rua? Vai lá o centro de zoonoses, pegou, prendeu, deixou ali um mês. Não buscou? Eutanásia. Eutanásia é o quê? Mata o cachorro. É normal em toda cidade grande", disparou o vereador.

"Cidade que tem lei é assim; pode pegar e ver, a lei é essa. Se tem um dono que quer doação ou uma pessoa que quer tomar conta daquele cachorro: chip. Bota um chip no cachorro e um dono com documentação e tudo", acrescentou.

Especialistas e entidades ligadas à proteção animal explicam que a eutanásia, quando prevista, ocorre apenas em situações específicas, como em casos de doenças graves e irreversíveis ou quando há risco sanitário, seguindo critérios técnicos e a legislação vigente.

Responsabilidade

Após a repercussão das falas de Heugênio Meira, a Prefeitura de Maracás emitiu uma nota em que repudiou as declarações do vereador e salientou que já possui programa de castração ativo, realizado sob demanda, seguindo normas técnicas e com profissionais especializados, com a perspectiva de triplicar o número de atendimentos em 2026.

"A gestão municipal não compactua com práticas que desconsideram o bem-estar animal e reforça que essa questão deve ser tratada com responsabilidade, por meio de políticas públicas humanizadas e baseadas em critérios técnicos", diz um trecho do texto.

Pedido de desculpas

Diante das críticas também recebidas em seu perfil nas redes sociais, Heugênio Meira se manifestou por meio de um vídeo. Nele, assumiu o erro pela proposta realizada e pediu perdão àqueles que lutam pela causa animal.

"Meu objetivo agora é transformar esse erro em uma oportunidade para entender melhor as soluções éticas e humanas para o abandono!", escreveu o vereador na legenda de um vídeo publicado por ele no seu Instagram, também no sábado, 25.