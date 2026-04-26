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POLÊMICA

Vereador da Bahia defende matança de cães e causa choque

Heugênio Meira (PSD), vereador da cidade de Maracás, pediu sacrifício de animais que não forem adotados ou resgatados

Yuri Abreu
Por

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Vereador Heugênio Meira (PSD) fez proposta ousada sobre eutanásia de cães de rua em Maracás
Vereador Heugênio Meira (PSD) fez proposta ousada sobre eutanásia de cães de rua em Maracás -

O vereador de Maracás, Heugênio Meira (PSD), chocou a Bahia nesta semana ao defender que os cães abandonados nas ruas da cidade sejam submetidos à eutanásia após permanecerem por um mês sob responsabilidade do Centro de Controle de Zoonoses do município, localizado no sudoeste do estado.

A proposta foi feita durante sessão na Câmara de Vereadores que debatia o assunto.Segundo o pessedista, os animais recolhidos deveriam ter um prazo de até 30 diaspara serem resgatados pelos tutores ou adotados por outras pessoas.

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"Tem um cachorro na rua? Vai lá o centro de zoonoses, pegou, prendeu, deixou ali um mês. Não buscou? Eutanásia. Eutanásia é o quê? Mata o cachorro. É normal em toda cidade grande", disparou o vereador.

"Cidade que tem lei é assim; pode pegar e ver, a lei é essa. Se tem um dono que quer doação ou uma pessoa que quer tomar conta daquele cachorro: chip. Bota um chip no cachorro e um dono com documentação e tudo", acrescentou.

Especialistas e entidades ligadas à proteção animal explicam que a eutanásia, quando prevista, ocorre apenas em situações específicas, como em casos de doenças graves e irreversíveis ou quando há risco sanitário, seguindo critérios técnicos e a legislação vigente.

Responsabilidade

Após a repercussão das falas de Heugênio Meira, a Prefeitura de Maracás emitiu uma nota em que repudiou as declarações do vereador e salientou que já possui programa de castração ativo, realizado sob demanda, seguindo normas técnicas e com profissionais especializados, com a perspectiva de triplicar o número de atendimentos em 2026.

"A gestão municipal não compactua com práticas que desconsideram o bem-estar animal e reforça que essa questão deve ser tratada com responsabilidade, por meio de políticas públicas humanizadas e baseadas em critérios técnicos", diz um trecho do texto.

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Um post compartilhado por PREFEITURA DE MARACÁS (@prefeiturademaracas)

Pedido de desculpas

Diante das críticas também recebidas em seu perfil nas redes sociais, Heugênio Meira se manifestou por meio de um vídeo. Nele, assumiu o erro pela proposta realizada e pediu perdão àqueles que lutam pela causa animal.

"Meu objetivo agora é transformar esse erro em uma oportunidade para entender melhor as soluções éticas e humanas para o abandono!", escreveu o vereador na legenda de um vídeo publicado por ele no seu Instagram, também no sábado, 25.

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Um post compartilhado por Heugenio Gomes Meira (@heugeniomeiraa)

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Tags:

animas de rua eutanásia maracás

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