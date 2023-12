Vereador que tentou atear fogo em companheira é preso pela Polícia | A TARDE

O vereador de Botuporã, Renilson Costa Pereira (PP), está entre os presos na Operação Unum Corpus, deflagrada na manhã desta terça-feira, 12, em 400 municípios da Bahia. Ele é suspeito de agredir, jogar gasolina e ameaçar atear fogo em sua companheira. O caso aconteceu no dia 2 deste mês, também em Botuporã, centro sul do estado.



"Entre as prisões de destaque dessa fase, tivemos a de um vereador da cidade de Botuporã, na região de Brumado, que teve o mandado de prisão cumprido por crime de tentativa de feminicídio. Ele jogou combustível na companheira. Foi um crime bárbaro que chocou aquela região e a prisão dele trouxe muita repercussão. A região festejou com essa ação. Infelizmente, foi uma questão de violência doméstica e, devida a gravidade, a Polícia Civil não teve outro caminho se não representar pela prisão dele", disse a diretora do Departamento de Polícia do Interior (Depin), delegada Rogéria Araújo, ao Portal A TARDE.

Na ocasião, a mulher relatou a Polícia Civil que retornava para casa quando foi agredida com um pedaço de madeira por seu companheiro na frente da filha. A vítima disse ainda que após as agressões, o homem a trancou em casa e no final do dia ateou um líquido inflamável na mesma.

À polícia, ela ainda informou que conseguiu fugir e conseguiu ajuda de policiais militares para retornar à residência. Os militares, informados pela vítima, encontraram uma espingarda e munições na residência. O homem não foi achado.

A 11ª fase da Unum Corpus resultou em mais de 170 pessoas presas, na manhã desta terça-feira, 12. A operação aconteceu em mais de 400 municípios baianos. De acordo com a Polícia Civil, entre os capturados foram 84 envolvidas com o tráfico de drogas, homicídios e crimes contra o patrimônio. Eles foram alcançadas pelas equipes das 26 Coordenadorias Regionais de Polícia do Interior (Coorpins).

Ainda conforme a corporação, a Operação, que também tem o objetivo de reforçar a segurança de baianos e turistas nas regiões do interior, principalmente nas cidades de maior movimentação nesta época do ano, ainda prendeu 18 acusados de estupro e sete por violência doméstica e familiar.

Ao todo, foram mais de 600 policiais civis também cumprem 210 mandados de busca e apreensão. Durante as ações, foram apreendidos 12 quilos de drogas, 23 armas de fogo e quatro veículos. As equipes da Polícia Civil seguem em campo, para cumprir mais medidas judiciais.





