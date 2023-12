Vereador é procurado por agredir e jogar gasolina em companheira | A TARDE

O vereador da cidade de Botuporã, Renilson Costa Pereira (PP), é investigado por agredir, jogar gasolina e ameaçar atear fogo em sua companheira. O caso teria acontecido na última segunda-feira, 4.

Leia mais:

>> Adolescente que iria roubar rodoviários na Av. Suburbana é apreendido

>> Saiba sobre as prisões que fizeram 'Senhor das armas' alvo da PF

Segundo a Polícia Civil, a mulher relatou que retornava para casa quando foi agredida com um pedaço de madeira por seu companheiro na frente da filha. A vítima disse ainda que após as agressões, o homem a trancou em casa e no final do dia ateou um líquido inflamável na mesma.

À polícia, ela ainda informou que conseguiu fugir e conseguiu ajuda de policiais militares para retornar à residência. Os militares, informados pela vítima, encontraram uma espingarda e munições na residência. O homem não foi achado.

O material foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) para perícia. Exame de corpo e delito foi solicitado e depoimentos devem ser coletados.

A Delegacia Territorial (DT/ Botuporã) investiga o caso.