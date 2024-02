ViaBahia registra aumento de 4% no fluxo de veículos na BR-324 | A TARDE

Durante o período do Carnaval, a BR-324 teve um aumento de 4% no fluxo de veículos chegando e saindo da capital baiana. O índice corresponde à expectativa divulgada pela ViaBahia, concessionária que administra a rodovia.

Além disso, durante a festa de momo, houve redução de 4% de acidentes na BR-324, comparado ao mesmo período do ano passado. Não houve registro de acidentes com vítimas fatais.

"Efetuamos um monitoramento contínuo das rodovias para garantir a segurança e a fluidez do tráfego na BR-324. Na operação especial de carnaval, ampliamos o efetivo nas praças de pedágio e disponibilizamos ‘papa-filas’ para agilizar o fluxo de veículos nos horários de pico e evitar retenções", afirmou Elio Nogueira, supervisor de operações da concessionária.

Atendimento 24 horas

No período do Carnaval, na BR-324, foram realizados cerca de 400 atendimentos mecânicos e pré-hospitalares aos usuários. A BR-116 também registrou redução de 13,3% no número de acidentes, em relação ao mesmo período do ano passado. Cerca de 300 atendimentos mecânicos e pré-hospitalares aos usuários foram realizados pela ViaBahia nesta mesma rodovia.

Números da PRF

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), no decorrer dos seis dias da operação carnaval, 5.245 veículos foram fiscalizados e cerca de 6.544 pessoas foram abordadas em ações de policiamento nas rodovias federais do estado.



Nestes seis dias de atividades a PRF BA emitiu 4.515 notificações referentes a infrações diversas. Ao todo foram 1.012 autos de infração relacionados a ultrapassagens em locais proibidos.