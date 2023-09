Vídeo: Carro atola ao tentar tirar jet ski do mar em Guarajuba

Um carro ficou atolado na Praia de Guarajuba, no litoral norte da Bahia. O caso se deu no momento em que o veículo foi utilizado para tentar tirar uma moto aquática do mar. As pessoas que estavam no local ainda tentaram ajudar o motorista, após notarem a situação que aconteceu neste sábado, 30.

Em vídeo feito pelos presentes, é possível notar a dificuldade da tentativa de retirada do carro da água. Ainda não há informações sobre o sucesso da 'missão'. O condutor do veículo não foi localizado para comentar o caso.

O embarque e desembarque de motos aquáticas deve ser feito nas marinas, de modo geral. A medida evita cenas como as que foram vistas neste sábado.

Reprodução / Redes Sociais