Vídeo: criança de 3 anos liga carro e invade loja de autopeças

Uma criança de 3 anos causou um acidente de carro em uma loja de autopeças nesta quarta-feira, 9, na Rua Antônio Pinheiro Canguçu, em Brumado. Imagens da câmera de segurança de uma loja mostram o momento em que a criança entra no veículo.

O garoto saía com sua avó, quando conseguiu entrar no carro e, como a chave estava na ignição, o garoto pilotou o veículo. Em seguida, é possível ver que o carro sobe a calçada e entra em uma loja de autopeças.

No trajeto, o veículo derrubou uma motocicleta estacionada e quase atropelou uma pessoa com andador, que estava na loja. Ela sai da frente do carro para não ser atingida. Apesar do susto, ninguém se feriu. Houve apenas danos materiais.