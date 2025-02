Vídeo: criminosos furtam bicicleta pelo telhado de uma casa na Bahia

Mesmo com um carro parado em frente ao imóvel, mostrando que provavelmente há pessoas na residência, os dois não se intimidas - Foto: Redes sociais

Dois criminosos invadiram uma casa e furtaram uma bicicleta em plena luz do dia no bairro Alto Maron, em Vitória da Conquista, nesta quarta-feira, 22. No entanto, de maneira inusitada, o furto aconteceu pelo telhado.

As imagens das câmeras de segurança mostram o momento em que a dupla chega até a casa em um outra bicicleta. Mesmo com um carro parado em frente ao imóvel, mostrando que provavelmente há pessoas na residência, os dois não se intimidam.

Pela abertura no muro da casa ao lado, eles escalam e sobem o telhado da casa. Ainda pelo telhado, ele pegam a bicicleta, voltam pelo muro e depois saem como se nada estivesse acontecendo.

A dona da casa chega a sair na porta quando os dois estavam praticando o furto, mas volta para dentro assustada com a ação.

A Polícia Civil investiga o caso.