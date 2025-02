Funcionária encontra celular escondido com câmera ligada no banheiro de empresa em Luziânia - Foto: Polícia Civil/Divulgação

Uma funcionária encontrou um celular escondido com a câmera ligada no banheiro de uma empresa em Luziânia (DF). O aparelho foi encontrado na tarde da última terça-feira, 21, no Setor Fumal, em uma garagem de ônibus.

Segundo a Polícia Militar, o celular foi notado após a funcionária ouvir um barulho e perceber que havia um fone conectado, com música tocando debaixo da pia e a câmera voltada para o vaso sanitário. Ao g1, o delegado Lucas Soares informou que a mulher chamou o supervisor da empresa e, ao verificar, encontrou um celular que pertencia a um funcionário do local.

A Polícia Civil constatou que o celular filmava, mas não pôde analisar os dados, já que a verificação só pode ser feita mediante autorização judicial.

O suspeito foi conduzido à delegacia. No depoimento, ele admitiu ser o dono do celular e alegou que o deixou no banheiro para flagrar colegas supostamente usando drogas. Ele também confirmou que sabia que o banheiro era feminino, mas não justificou o motivo de o celular estar posicionado para filmar o vaso sanitário.

Conforme a polícia, ele foi qualificado por filmar cena de nudez sem o consentimento da vítima. O crime é considerado de menor potencial ofensivo, e por isso o suspeito assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e foi liberado. O celular foi apreendido e deve ser analisado para verificar outros tipos de crime, como a divulgação de cena de nudez, que é mais grave.



O g1 não conseguiu localizar a defesa do suspeito até a última atualização desta reportagem. À TV Anhanguera, a empresa disse que está prestando apoio à vítima com suporte psicológico e que ela foi liberada das atividades com o pagamento normal do salário.