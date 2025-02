Senador quer proibir ejaculação sem fins reprodutivos

Fiscalização do ato não foi detalhada - Foto: Reprodução

O senador de Mississippi, Bradford Blackmon, quer proibir atividades sexuais a homens que não tem o intuito de “fertilizar um embrião”. O texto apresentado pelo congressista considera a masturbação e o sexo como “atos ilegais”, sem objetivo de reprodução.

A proposta foi entregue à Casa Legislativa na última segunda-feira, 20, e foi intitulada de "Contracepção começa na ereção". O tema é tratado como uma resposta a "vasta maioria dos projetos de lei relacionados à contracepção e/ou aborto que foca o papel da mulher", tendo em vista que o público masculino equivale a 50% da população nos Estados Unidos.

O texto, que chega a ser cômico, estabelece que os homens que não cumprirem a legislação ficarão sujeitos a pagar uma multa de US$ 1.000 (equivalente a R$ 5,9 mil) para primeira infração, US$ 5.000 (R$ 29,5 mil) para segunda, e US$ 10.000 (R$ 59 mil) para as demais.

A fiscalização do ato, contudo, não foi detalhada no texto apresentado pelo parlamentar.

Caso seja aprovado, os homens estariam impedidos de fazer atos sexuais sem a intenção de fertilizar a partir de julho deste ano.o.