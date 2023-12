Vídeo: delegacia na Bahia é invadida e bandidos levam armas e munições | A TARDE

A Delegacia Territorial de Ituberá, no sul do estado, foi invadida por criminosos na madrugada de sábado, 2, e teve armas e munições furtadas pelos suspeitos.



A delegada da unidade, Patrícia Crisóstomo, aparece em um vídeo postado nas redes sociais mostrando o local e desabafando sobre o caso. Os criminosos teriam conseguido acesso à unidade por meio do telhado. Eles quebraram o forro de PVC e adentraram na delegacia. "Estou aqui sozinha, armada, e estou aqui para evitar outra tentativa", disse a autoridade policial ao mostrar o local.

A delegada ainda ressalta o falto de efetivo na unidade que foi arrombado pela terceira vez. "A unidade de Ituberá está extremamente vulnerável, exposta e é uma situação delicada porque foram levadas armas da Polícia Civil. Estou pedindo aqui o apoia", contou. [veja o vídeo]

A 5ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Valença) instaurou um inquérito para apurar o caso. As equipes da 5ª Coorpin com apoio operacional da Coordenação de Apoio Técnico à Investigação (Cati/Depin) já estão em diligências desde o início do dia para identificar e localizar os autores. Concomitantemente, um trabalho de inteligência policial está sendo realizado tanto no município quanto na sede da Coorpin. Duas armas e munições foram furtados. Porém, até o momento ninguém foi preso.

A corporação ainda salientou que "a Nova Delegacia de Ituberá está em fase de construção. A estrutura obedece o novo padrão de segurança, conforto e eficiência das mais de 50 unidades inauguradas em diversas cidades da Bahia".





