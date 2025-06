Vídeo: fábrica pega fogo no Polo Petroquímico de Camaçari

Incêndio sem causa aparente se inicia no polo petroquímico de Camaçari - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um incêndio atingiu, no fim da tarde desta terça-feira, 27, uma fábrica no Polo Petroquímico de Camaçari. O foi tomado por muita fumaça e grandes chames, que puderam ser notadas de longe. O motivo do fogo ainda é desconhecido. Não há infomações sobre feridos.

Nas imagens, é possível ver grandes chamas seguidas de uma fumaça escura, de acordo com comunicado feito pela Secretaria de Segurança Pública da Bahia não há um motivo definido para as chamas terem começado, assim como a presença de feridos ou vítimas no local.

Guarnições do 10º Batalhão de Bombeiros Militares, BBM, foram acionados e se direcionaram ao local, dando apoio às equipes do polo.

Veja os vídeos do incêndio: