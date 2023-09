Vídeo: fuzil e 40 kg de cocaína são localizados em teto de veículo

Um uma operação realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), conseguiu apreender um fuzil e quase 40kg de cocaína (38,6 kg) durante a abordagem a um veículo que passava pela BR 242, no município de Barreiras, no Oeste da Bahia. De acordo com a PRF, o carro trafegava com o farol apagado e acessório não permitido, levando a descoberta de um carregamento significativo de entorpecentes e armamento ilegal.

Durante a fiscalização, os policiais notaram que a estrutura do teto do veículo não correspondia ao padrão e ao perceberem um volume suspeito, os agentes decidiram desmontar. Ao realizar a busca minuciosa, os policiais localizaram, um fuzil, carregadores, munições e vários tabletes de cocaína pura. O motorista, o material apreendido e o veículo foram encaminhados à Polícia Federal de Barreiras.





Divulgação | PRF





Divulgação | PRF





Divulgação | PRF