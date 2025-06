VÍDEO: grave acidente com caminhão-pipa deixa feridos na Bahia

A ocorrência aconteceu na BA-826, conhecida como Estrada do Aeroporto - Foto: Divulgação | CBMBA

Um grave acidente envolvendo um caminhão-pipa e um carro aconteceu na noite desta quinta-feira, 5, em Barreiras, na região Oeste da Bahia. A ocorrência aconteceu na BA-826, conhecida como Estrada do Aeroporto, e duas pessoas ficaram feridas. As imagens do acidente mostram a extensidão do estrago.

O acidente envolveu um caminhão-pipa que tombou na região da Serra do Aeroporto, deixando as vítimas presas nas ferragens.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA), equipes do 17º Batalhão de Bombeiros Militar (17º BBM) em Barreiras retiraram duas pessoas que ficaram presas no interior de um veículo após acidente automobilístico.

Com a utilização de equipamentos hidráulicos e elétricos de expansão e corte, os militares realizaram a retirada da primeira vítima, o motorista do caminhão-pipa. Para o resgate do segundo ocupante, um passageiro, foi necessário o auxílio de um caminhão Muck de uma empresa privada, além dos equipamentos especializados.

As duas vítimas foram atendidas e entregues aos cuidados do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Após o atendimento, as equipes do 17º BBM deixaram o local, que ficou sob responsabilidade da Polícia Militar.

