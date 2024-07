VÍDEO: homem é morto com 10 tiros em avenida de Feira de Santana

Caso aconteceu na manhã deste sábado, em Feira de Santana - Foto: Cidadão Repórter

Homem foi morto a tiros na manhã deste sábado, 6, no município de Feira de Santana. O caso aconteceu na Avenida Artêmia Pires Freitas, bairro Sim. De acordo com as informações iniciais, a vítima foi identificada como Higor Cerqueira, de 37 anos, e foi atingida por pelo menos dez disparos.

Ele até chegou a ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Geral Clériston Andrade, mas não resistiu.



Em nota, a Polícia Militar informou que "policiais militares da 66ª foram acionados para averiguar denúncia de homem ao solo, ferido a tiros na Avenida Artêmia Pires Freitas, bairro Sim , em Feira de Santana. No local, os militares confirmaram o fato".

Não há detalhes sobre as circunstâncias, o caso será investigado pela Polícia Civil.