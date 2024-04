VÍDEO: Incêndio de grandes proporções atinge imóvel no sul da Bahia | A TARDE

Uma residência foi atingida por um incêndio de grandes proporções, na noite desta segunda-feira, 1º, em Prado, na região sul do estado da Bahia. O local fica na Avenida Dois de Julho, próximo ao centro da cidade.

Informações divulgadas pela prefeitura do município apontam que o fogo tomou conta de uma parte externa da casa por volta das 19h, mas não chegou a atingir a parte interna do imóvel.

Ninguém estava na residência no momento do ocorrido. O fogo foi controlado horas depois, com apoio de moradores e carros-pipa enviados pela Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa).

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e fizeram o rescaldo do local para evitar novos focos. A causa do incêndio não foi esclarecida até o momento.

