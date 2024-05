Vídeo mostra momento em que dupla invade hospital para matar homem | A TARDE

Imagens de circuito de segurança do Hospital Municipal de Brumado, no sudoeste da Bahia, flagraram o momento em que dois homens, suspeitos de integrar uma facção criminosa, invadiram a unidade médica para executar um homem identificado como Filipe Batista Lobo. A vítima foi morta enquanto realizava o Raio-X.

O vídeo mostra a dupla acessando os corredores da unidade de saúde até chegar na sala de raio-x, local em que estava um jovem de 27 anos. Eles chegaram em uma motocicleta com armas escondidas, em busca de um paciente que estava no hospital baleado. Em determinado momento, um deles parece se passar por paciente para acessar a unidade, em seguida, ele rende um profissional e segue pelo corredor, na companhia do comparsa.





Reprodução

Segundo a Polícia Civil, o alvo do ataque estava internado desde a madrugada de sábado, 27, depois de ser alvejado por homens armados, que invadiram sua casa no bairro de Baraúna.



Na manhã desta segunda-feira, 29, a Polícia Civil informou que um dos suspeitos foi apresentado e preso na delegacia, por policiais militares do 24º BPM.

A Prefeitura de Brumado se manifestou por meio das redes sociais.