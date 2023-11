Vídeo mostra momento em que Victor se entrega à polícia: "Perdão" | A TARDE

O ajudante de obras Victor Gabriel Oliveira, quarto suspeito de participar da morte da cantora gospel Sara Mariano, pediu perdão a família de Sara no momento em que se entregou à polícia, em ação feita na noite desta terça-feira, 21.

Vídeo recebido pelo Portal A TARDE mostra a prisão dele na 18ª DT, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador. Nas imagens, o jovem diz estar arrependido e afirma que irá pagar pelo que fez. "Me desculpa. Gostaria muito de pedir desculpa a todos vocês, para minha família e para todo mundo".

Ao ser questionado por uma equipe da Record TV sobre a culpa de cada suspeito envolvido, ele disse que "cada um agiu da sua maneira e acredito que vamos pagar sim pelo nosso ato. Estou arrependido demais e vou pagar pelo meu erro".





4º suspeito de envolvimento no caso se diz arrependido Arquivo pessoal

Como adiantado pelo Portal A TARDE, Victor se entregou de forma espontânea na 18ª DT, em Camaçari. Em entrevista exclusiva, o pai de Victor, Fábio Oliveira, revelou decepção e disse que o filho "vai pagar pelo que que fez".

Participação

Em depoimento prestado na última quinta-feira, 16, Victor detalhou que participou do crime segurando as mãos de Sara para que o bispo Zodaque a esfaqueasse. O jovem recebeu R$ 500 para fazer parte do plano, que segundo ele, foi encabeçado pelo marido da vítima, o pastor Ederlan Mariano. Já Gideão Duarte foi responsável pelo transporte de Sara até o local da sua morte.

Agora, já são quatro pessoas presas suspeitas de participação. Ederlan, Gideão e Bispo Zodaque já estão no complexo Penitenciária da Mata Escura, em Salvador.