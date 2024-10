VÍDEO: mulher morre após ser atropelada em Feira de Santana

O incidente ocorreu perto de uma estação do BRT - Foto: Reprodução/Câmera de Segurança

Uma mulher morreu após ser atropelada em Feira de Santana, na manhã desta quinta-feira, 3. O incidente ocorreu perto de uma estação do BRT na Avenida João Durval Carneiro, no bairro Estação Nova. A vítima foi identificada como Ana Cleide Francisca de Jesus Carvalho, de 48 anos.

Câmeras de segurança registraram o momento em que Ana Cleide tentava atravessar a pista e foi atropelada por um veículo. Equipes do SAMU foram chamadas e prestaram socorro à vítima, que foi levada ao Hospital Geral Cleriston Andrade (HGCA).

Ana não resistiu aos ferimentos e faleceu. Ela era natural de Padre Marcos, no Piauí.