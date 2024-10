Acidente deixa fraldas espalhadas em via na Bahia e uma pessoa morta

Carga ficou espalhada em via do sudoeste - Foto: Reprodução | TV

Um homem morreu e outra pessoa ficou ferida após uma carreta carregada com fraldas e materiais de limpeza bater de frente com outra, na manhã desta quinta-feira, 3, na BR-116, no trecho de Cândido Sales, no sudoeste da Bahia.

Ao Portal A TARDE, a ViaBahia, concessionária que administra a rodovia, informou que o pneu de uma das carretas soltou e o condutor perdeu o controle da direção, invadindo a pista contrária.

O acidente ocasionou um congestionamento de cerca de 12 km. A rodovia já foi liberada. A Polícia Militar foi acionada para conter tentativa de saque da carga.