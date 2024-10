Ataque contra pessoas em situação de rua deixa um morto na Bahia

A autoria e o motivo ainda são desconhecidos - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um homem, identificado como Diego dos Santos, 34 anos de idade, foi assassinado a tiros em Feira de Santana, na noite desta quarta-feira, 2. O crime ocorreu na Rua Comandante Almiro, ao lado do Terminal Rodoviário do município.

De acordo com a Polícia Civil, na mesma ocasião, um homem e uma mulher foram atingidos por tiros e ficaram feridos. Todas as vítimas são pessoas em situação de rua.

Ainda segundo a polícia, dois homens em uma motocicleta se aproximaram das vítimas e efetuaram diversos disparos. Guias de perícia e local foram expedidas.

A autoria e o motivo ainda são desconhecidos. Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.

Confira nota da Polícia Civil:

"A Delegacia de Homicídios de Feira de Santana investiga a morte de Diego dos Santos, 34 anos, vítima de disparos de arma de fogo na quarta-feira (2), na Rua Comandante Almiro, ao lado do Terminal Rodoviário do município. Na mesma ocasião, um homem e uma mulher foram atingidos por tiros e ficaram feridos. Todas as vítimas são usuárias de drogas e moradores de rua. Segundo informações preliminares, dois homens em uma motocicleta se aproximaram das vítimas e efetuaram diversos disparos. Guias de perícia e local foram expedidas. A unidade especializada realiza diligências investigativas para identificar as demais feridos e os autores do crime."