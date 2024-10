Suposto assaltante morre em tiroteio com a polícia em Feira de Santana

Caso aconteceu noite desta quarta-feira, 2. - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um homem morreu e dois ficaram feridos após trocarem tiros com policiais militares na noite desta quarta-feira, 2, na Avenida José Falcão, em Feira de Santana

De acordo com a Polícia Militar, após alerta a respeito de três homens a bordo de um veículo, armados, na prática de assalto, que tinham acabado de realizar o roubo de uma motocicleta em São Gonçalo dos Campos, a guarnição em rondas pelo bairro Campo Limpo flagrou os homens com as mesmas características abandonando uma motocicleta.

Ao perceberem a presença policial, os suspeitos embarcaram no veículo VW Fox, cor cinza, e empreenderam fuga, realizando disparos de arma de fogo contra a guarnição, que repeliu a agressão e iniciou o acompanhamento. Outras guarnições informaram o deslocamento em apoio, inclusive a guarnição do Garra.

Ainda conforme a PM, na Avenida José Falcão, os homens furaram o bloqueio policial e perderam o controle do veículo, gerando um segundo confronto. Após cessarem os disparos, foi realizada a varredura e verificado que os três homens haviam sido alvejados. Foram também encontrados dois revólveres Taurus calibre .32, 01 simulacro de pistola, alguns celulares e a chave da motocicleta.

Os suspeitos baleados foram socorridos para o Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA), mas um deles não resistiu aos ferimentos. Os veículos e todo material ilícito também foram apresentados ao Complexo de Delegacias do Sobradinho para os adoção dos procedimentos legais.