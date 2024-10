Mulher arrasta assaltantes para fugir de assalto no Itaigara, em Salvador

Um taxista que passava pelo local no momento do crime parou para prestar socorro à mulher - Foto: Reprodução | TV Bahia

Uma tentativa de assalto foi registrada às 4h da madrugada desta quinta-feira, 3, no bairro do Itaigara, em Salvador. Uma mulher, que não teve sua identidade divulgada, relatou ter sido surpreendida por dois homens em uma moto enquanto se dirigia ao trabalho.

De acordo com a vítima, um dos assaltantes apontou uma arma calibre 38 em sua direção. "Fiz de conta que ia parar, mas resolvi acelerar. Arrastei eles por dois metros, perdi o controle do meu carro, subi no meio-fio e apertei a buzina para tentar ajuda da população", relatou em entrevista à TV Bahia.

Leia Mais:

>> Jovem denuncia injúria racial em fila de supermercado em Salvador

>> Metrô de Salvador terá acesso gratuito no domingo de eleições

Um taxista que passava pelo local no momento do crime parou para prestar socorro à mulher.

"Joguei o carro com medo deles me levarem, pensei na minha filha na hora, tentei me defender", afirmou a vítima, ainda abalada.

O Portal MASSA! entrou em contato com as polícias Civil e Militar e aguarda respostas sobre o caso.