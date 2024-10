Jovem denuncia injúria racial em fila de supermercado em Salvador

Discussão foi motivada por causa da fila - Foto: Reprodução

Um jovem, identificado como Eduardo Ramos, denunciou ter sofrido injúria racial na fila de um supermercado da Rede Assaí, na Avenida Vasco da Gama, em Salvador. O caso aconteceu na terça-feira, 1°, sendo filmado por clientes do estabelecimento e compartilhado nas redes sociais.



No vídeo, é possível ver Eduardo na fila, com um carrinho de compras, ao lado da sua noiva. Ele discute com um homem de camisa amarela, que está próximo da fila.

"Me chame de macaco de novo. Você está achando que está mexendo com criança? Como você chama uma pessoa de macaco na Bahia, em Salvador?", afirmou.

Ao portal A TARDE a vítima contou que a discussão teve início por causa de um lugar na fila. A noiva de Eduardo esperava para ser atendida, quando o suspeito passou na frente.

Eduardo disse que tentou finalizar a discussão afirmando que o "deixaria falando sozinho". Porém, o suspeito estava bastante nervoso e disse diversos xingamentos, e logo em seguida foi chamado de "macaco".

Ainda no vídeo, é possível ouvir outro cliente do estabelecimento confirmar que a vítima foi realmente chamada de "macaco" pelo suspeito.



Após o caso, ele foi até a delegacia e prestou um boletim de ocorrência. Em nota, a Polícia Civil informou que investiga a denúncia de injúria racial e que o suspeito já foi identificado.

Por meio de nota, a Assaí informou que um segurança do supermercado percebeu a discussão e separou os clientes. Informou ainda que a Polícia Militar foi acionada e reforçou que que está à disposição para contribuir com as investigações do caso.



Veja vídeo