Sindicato revela novas denúncias de assédio contra delegado exonerado

A vice-presidente do Sindicato dos Policiais Civis da Bahia (Sindpoc), Ana Carla Souza, comentou as denúncias de assédio sexual contra o delegado Antônio Carlos Magalhães Santos. Durante entrevista ao Portal A TARDE, na manhã desta quarta-feira, 2, ela revelou que mais mulheres estão se apresentando para relatar situações de assédio sexual contra o mesmo delegado.

A policial civil afirmou que sindicato está encaminhando essas vítimas à corregedoria para que possam depor com a devida proteção. “Nós já estamos recebendo telefonemas de vítimas que foram à unidade policial e que passaram também por situações de assédio por esse mesmo delegado. Então nós iremos encaminhá-las à corregedoria da polícia para que prestem seu depoimento e tenham toda a rede de proteção necessária”.

A vice-presidente afirmou que as quatro vítimas que denunciaram o crime estão bastante abaladas com a situação e que foram afastadas temporariamente para que pudessem se recuperar.

“O departamento afastou elas por dez dias, nós estamos também providenciando a transferência delas na unidade, porque embora o delegado tenha sido exonerado do cargo, elas não se sentem mais seguras, é um ambiente que vai revitimizar elas, então nós também estamos providenciando isso”.

Além disso, mencionou as ameaças veladas enfrentadas pelas colegas, ressaltando que a corregedoria deve ser vista como um órgão de justiça e não como um "bicho papão", disse no lançamento do programa Ronda Policiais Segura: um ambiente da PCBA livre de assédios.