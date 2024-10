Colegas de farda acusam delegado de assédio em Salvador

Antônio Carlos Magalhães Santos era delegado da 28ª Delegacia de Polícia Territorial (DT) Nordeste de Amaralina - Foto: Vaner Casaes | Ag. A TARDE

O delegado da 28ª Delegacia de Polícia Territorial (DT) Nordeste de Amaralina, em Salvador, foi exonerado do cargo após ser acusado de assediar colegas de farda. As denúncias foram feitas por quatro investigadoras do departamento, e ouvidas pelo MP-BA no dia 23 de setembro.

As mulheres relataram que o oficial Antônio Carlos Magalhães Santos fazia piadas com tons ousados direcionadas a elas.

As denúncias foram inicialmente feitas para o sindicato da classe e, em seguida, direcionadas para a Corregedoria da Polícia Civil.

Diante dos fatos, o delegado foi exonerado do cargo, segundo informações divulgadas no Diário Oficial publicado no sábado, 28.

O que diz os órgãos?

Em nota enviada ao Portal MASSA!, o Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA) confirmou a queixa e disse que "foi encaminhada às promotorias de controle externo da atividade policial para distribuição a uma das unidades com atribuição na matéria, que avaliará o caso para adoção das medidas cabíveis".

Procurados pela reportagem, a Polícia Civil da Bahia, o Sindicato dos Policiais Civis da Bahia (Sindpoc) e o Sindicato dos Delegados de Polícia da Bahia (Adpeb), não responderam até o fechamento desta matéria.

A reportagem buscou o contato do delegado, mas, até esta publicação, não obteve êxito.