Carreta tomba na Vasco da Gama e trânsito fica lento em Salvador

Um acidente com uma carreta carregada tombada, próximo a um mercado de grande porte na Avenida Vasco da Gama, em Salvador, na manhã desta quinta-feira (3), deixa o trânsito lento na região.

O veículo tentou subir uma ladeira para descarregar o material no estabelecimento comercial, porém o peso da carga fez ele descer sem controle e tombar. Um guincho de grande porte é aguardado para remover o automóvel.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Agentes da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) interditaram uma faixa da via e atuam no local para fiscalizar o tráfego dos veículos.

