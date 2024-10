Ubaitaba: Presidente da Câmara dispara arma de fogo no meio da rua

Vereador se envolveu em confusão entre apoiadores de campanha da oposição - Foto: Reprodução

O presidente da Câmara Municipal de Ubaitaba, Caíque Japonês, realizou um disparo de arma de fogo para o alto na noite de quarta-feira, 2, no meio da rua, no centro da cidade, após uma confusão envolvendo apoiadores da candidata a prefeita, Gracinha Viana (Avante), e do candidato a prefeito Bêda (MDB), de quem Caíque é genro e aliado.

Em um vídeo recebido pelo Portal A TARDE, é possível ver o prefeito Bêda presente na cena, tentando apaziguar a confusão e orientando o vereador a entrar em um veículo e deixar o local após o ocorrido.

De acordo com informações do portal Ubatã Notícias, Caíque, Bêda e apoiadores retornavam de uma visita de campanha quando pararam em frente a uma lanchonete e uma confusão foi iniciada.

Não há informações sobre o motivo da confusão e se o vereador possui porte de arma de fogo. A Polícia Militar da 61ª CIPM foi acionada, mas ninguém foi preso.

