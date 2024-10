Justiça exige apreensão de caminhão com caixas d'água em Miguel Calmon

Caminhão foi visto estacionando na Prefeitura - Foto: Divulgação

A 103ª Zona Eleitoral de Miguel Calmon determinou, nesta terça-feira, 1, a busca e apreensão de um caminhão com caixas d'água na sede da Prefeitura do município.

A ação de tutela cautelar antecedente foi impetrada pela coligação 'Miguel Calmon do Futuro', sob alegação de que um caminhão com as caixas d'água teria sido visto estacionando na garagem da Prefeitura. O material seria distribuído nesta quarta, 2.

A coligação também afirmou que "a entrega de tanques, cisternas e caixas d 'água através da CODEVASF a eleitores na antevéspera das eleições” é uma estratégia para compra de votos. Na decisão, o juiz ordenou a busca e aprensão do caminhão, com o uso das polícia Civil e Militar, além do recolhimento das chaves para impedir a saída do veículo da garagem .

A distribuição das caixas d'água também foi vetada até o próximo domingo, 6, data que acontece a eleição, sob pena de multa de R$ 100 mil. A CODEVASF também foi intimada para não liberar nenhuma caixa d'água para a cidade até a data da eleição, com risco de multa de R$ 100 mil.