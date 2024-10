Vice-prefeito de Valente tem carro incendiado no município

Horas antes do incêndio, o grupo político de Ubaldino Amaral havia realizado um comício e carreata no mesmo distrito - Foto: Reprodução/Redes Sociais

O carro do vice-prefeito de Valente, Zé de Zeli (Podemos), foi incendiado na madrugada desta quarta-feira, 2, enquanto estava estacionado em frente à residência de sua família e próximo à igreja do distrito, localizadas na zona rural do município.



Zé de Zeli, que recentemente rompeu com o atual prefeito Ubaldino Amaral (Avante), expressou revolta com o episódio.

“Não posso afirmar quem cometeu esse ato criminoso, mas é evidente a perseguição que venho sofrendo desde o rompimento. Não compactuo com a violência na política. É inadmissível que, ainda hoje, vivamos como se estivéssemos no tempo dos coronéis”, declarou o vice-prefeito, destacando o clima de tensão política no município.



Horas antes do incêndio, o grupo político de Ubaldino Amaral havia realizado um comício e carreata no mesmo distrito onde o vice-prefeito reside.

