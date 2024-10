Vídeo: calçadas esburacadas causam mais um acidente em Porto Seguro

Moradores afirmam que prefeito só pensa na "orla" da cidade - Foto: Reprodução | Redes Sociais | @janionatal

Os moradores de Porto Seguro, no extremo sul da Bahia, se queixam das “péssimas condições” de trafegabilidade nas ruas e avenidas da cidade, administrada pelo prefeito Jânio Natal (PL). As reclamações vieram à tona após a queda de uma idosa no bairro Fontana I.

A mulher, que não teve o nome divulgado, ficou com as pernas machucadas, após cair em um buraco enquanto passava pela Avenida principal José Ubaldino Alves Pinto.

“Essa senhora é apenas mais uma vítima dessa negligência por parte do poder público. É revoltante imaginar quantas outras pessoas podem acabar sofrendo quedas e se machucando devido à falta de investimentos na infraestrutura básica da cidade”, diz o site BahiaSul News, depois da repercussão do caso.

A população ainda diz que a prioridade da gestão de Jânio vem sendo transformar a orla da cidade em “elite”. “Deixando o resto dos habitantes perecerem nos bairros abandonados”.

“É lamentável constatar o descaso da atual gestão municipal de Porto Seguro, que tem enganado a população com investimentos em pracinhas e fontes luminosas, enquanto os bairros sofrem com a falta de manutenção e infraestrutura adequada”, acrescenta.

Os moradores ainda cobram ações do governo Jânio, que corre o risco de deixar a cadeira no próximo domingo, 6, para “solucionar os problemas nas ruas”.

“Enquanto a atual gestão continua fingindo sem fazer nada, a população de Porto Seguro segue vivendo em um constante estado de insegurança e desamparo. É urgente que sejam tomadas medidas efetivas para solucionar os problemas nas ruas e calçadas da cidade, garantindo a segurança e o bem-estar de todos os moradores", diz. "É inadmissível que uma cidade destinada ao turismo e que depende da imagem de beleza e segurança para prosperar esteja nessa situação”, emendou.

